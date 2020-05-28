В Башкирию вернулся ещё один рейс с вахтовиками из Якутии

27 мая в Уфе приземлился ещё один рейс с вахтовиками из Якутии. Все прибывшие работали на Чаяндинском месторождении. Недавно там была зафиксирована вспышка коронавируса, и было принято решение отправить рабочих по домам.

139 жителей Башкирии прибыли вчера на родину. Прямо в аэропорту они прошли первичное медицинское обследование: им проверили температуру, выслушали жалобы, отметили другие симптомы. Все 139 пассажиров имели при себе справки с отрицательным результатом на коронавирус.

Прибывших вахтовиков не отправят в обсерваторий. В связи с отрицательным результатом на COVID-19 им рекомендована двухнедельная самоизоляция.