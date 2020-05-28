На УМПО прокомментировали информацию о вспышке коронавируса

Информация о вспышке коронавируса на УМПО является недостоверной, прокомментировал ситуацию управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.
С 25 марта на УМПО выявлено 11 случаев COVID-19. Региональный Роспотребнадзор проводит расследование по факту заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников УМПО, сообщает агентство «Башинформ». На предприятии COVID-19 подтвержден у девяти работников. Отмечается, что все они заболели в течение месяца.
По информации представителя завода, УМПО работает с соблюдением требований Роспотребнадзора для предотвращения коронавирусной инфекции. Принят ряд мер для безопасности коллектива. Сотрудники на проходных, а также в подразделениях в течение дня проходят проверку тепловизором. Работников с повышенной температурой отправляют домой.