На УМПО прокомментировали информацию о вспышке коронавируса

За период с 25 марта по 28 мая на УМПО было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Один сотрудник уже излечился и вернулся на работу, двое находятся на лечении в стационаре, восемь человек – на самоизоляции.

Ольга Копцева, начальник управления корпоративных коммуникаций ПАО «ОДК-УМПО»