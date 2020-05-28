В Башкирии стимулирующие выплаты медикам за 3 месяца превысят 2 млрд рублей

2 млрд рублей превысит объем стимулирующих выплат сотрудникам здравоохранения за период с апреля по июнь. Об этом на заседании Государственного Собрания заявил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Его выступление стало самым длительным: сразу после того, как представил доклад, он стал отвечать на вопросы депутатов, и это продлилось полтора часа.

В зале заседаний депутатов Государственного Собрания непривычно пусто: большинство на связи удаленно и выходят прямо из дома или с рабочего места при помощи видеоконференции. Несмотря на это, парламент по-прежнему в перманентном режиме работы, говорит спикер Константин Толкачев.

Самым длительным по времени стал доклад и общение с депутатами министра здравоохранения республики Максима Забелина – он рассказывал о борьбе с коронавирусом, текущей ситуации и сделанных выводах. Общий объем средств на стимулирующие выплаты, по данным Минздрава, за апрель-июнь превысит 2 млрд рублей: из которых 1,9 млрд рублей – средства федерального бюджета, 112,7 млн рублей – республиканского. Региональный Минфин подтверждает финансовую обеспеченность.

Как заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора, Башкортостан в лидерах в России по числу лабораторий и сделанных тестов на коронавирус. В ведомстве по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим, а также не нарушать социальную дистанцию в полтора метра.