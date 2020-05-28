В Уфе хозяин избил собаку до полусмерти из-за сворованной курицы

В Уфе волонтеры выхаживают пса, у которого полностью отбиты легкие. Состояние собаки чудом удалось стабилизировать.

В пункте временного содержания под Уфой появился пес Блэк. Волонтеры сразу обратили на него внимание: он находился в критическом состоянии

Как удалось выяснить зоозащитникам, Блэка до полусмерти избил собственный хозяин. Причина, как всегда, банальна: пес от голода решил украсть со стола курицу. По вывернутым лапам врачи поняли, что во время линчевания собака пыталась вырваться, но кто-то ее насильно удерживал во время расправы. 

Вердикт очень страшный - у бедного малыша отбиты лёгкие, вся кровь собралась в огромную гематому из-за которой даже не видно сердце. Шансы? Да нет их, если начался фиброз, то это необратимая смерть. Но... Шанс есть всегда, хоть и небольшой, но шанс. Капать парня нельзя - очень жидкая кровь. Консилиум врачей скорректировал нам интенсивное лечение. Кормим насильно, поим тоже со шприца

Наталья Чиглинцева, волонтер

Из-за того, что Блэк долго не кушал, у него началось обезвоживание. Волонтеры приняли решение экстренно забрать пса из ПВС в клинику.

Состояние собаки по-прежнему тяжелое, но Блэк старается держаться изо всех сил. Температура у пса низкая, ветеринары не дают никаких гарантий. 

Редакция bash.news будет следить за развитием событий. 