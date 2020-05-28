В Уфе хозяин избил собаку до полусмерти из-за сворованной курицы

В Уфе волонтеры выхаживают пса, у которого полностью отбиты легкие. Состояние собаки чудом удалось стабилизировать.
В пункте временного содержания под Уфой появился пес Блэк. Волонтеры сразу обратили на него внимание: он находился в критическом состоянии.
Как удалось выяснить зоозащитникам, Блэка до полусмерти избил собственный хозяин. Причина, как всегда, банальна: пес от голода решил украсть со стола курицу. По вывернутым лапам врачи поняли, что во время линчевания собака пыталась вырваться, но кто-то ее насильно удерживал во время расправы.
Из-за того, что Блэк долго не кушал, у него началось обезвоживание. Волонтеры приняли решение экстренно забрать пса из ПВС в клинику.
Состояние собаки по-прежнему тяжелое, но Блэк старается держаться изо всех сил. Температура у пса низкая, ветеринары не дают никаких гарантий.
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