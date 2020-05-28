В Уфе хозяин избил собаку до полусмерти из-за сворованной курицы

Вердикт очень страшный - у бедного малыша отбиты лёгкие, вся кровь собралась в огромную гематому из-за которой даже не видно сердце. Шансы? Да нет их, если начался фиброз, то это необратимая смерть. Но... Шанс есть всегда, хоть и небольшой, но шанс. Капать парня нельзя - очень жидкая кровь. Консилиум врачей скорректировал нам интенсивное лечение. Кормим насильно, поим тоже со шприца

Наталья Чиглинцева, волонтер