В России предложили новые правила для увольнения во время пандемии

Министерство труда подготовило проект, в котором прописаны особые правила увольнения, перевода сотрудника на неполный рабочий день, введение простоя во время пандемии. Также прописаны правила перевода сотрудников на другую работу.

Министерство труда предлагает запретить увольнять сотрудников во время пандемии. Также нельзя отправлять работника в простой по желанию работодателя или по обоюдному согласию с обеих сторон.

При сокращении в условиях пандемии допустить увольнение сотрудников предлагается только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер.

Министерство также предлагает сократить двухмесячный срок уведомления сотрудника об изменении условий договора по инициативе работодателя. Этот срок предлагается сократить до двух недель.