Стал известен возраст больных коронавирусом в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные о заболевших коронавирусом в регионе. Стало известно, пациентов какого возраста больше на данный момент. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова.

По последним данным, в Башкирии одновременно болеют коронавирусом 1996 человек. Большая часть пациентов – люди 26-50 лет (39,9%). Люди возрастом 51-60 лет составляют 24,3% из всех заболевших. Пациентов старше 61 лет (до 80) — 21,2%, а старше 80 лет – 3,3%. Процент молодых пациентов значительно меньше: 18-25 лет – 6,8%, дети до 17 лет – 4,6%.

1111 пациентов находятся на амбулаторном лечении дома. Только 885 человек с коронавирусом лежат в больнице. Всего за время пандемии от коронавируса излечились уже 1007 человек.