Фонд Тимченко подарил медикам Башкирии 20 тыс защитных костюмов

Защитные костюмы, респираторы, перчатки и бахилы. Сегодня Фонд  Геннадия Тимченко доставил 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты в уфимский склад «Башфармации».

Общая сумма помощи от российского миллиардера составляет 45 миллионов рублей. Выделенные бизнесменом деньги пойдут на поддержку врачей, некоммерческих организаций и волонтеров. Республика вошла в девятку регионов, которым помог фонд Геннадия Тимченко.

В Общественный фонд развития Уфы будут поступать заявки, после которых средства защиты будут передавать в больницы и социальные учреждения.

20 тысяч костюмов – это только маленькая толика того, что, возможно, поспособствует защите наших врачей, социальных работников. И это первая помощь. Вторая  в том, что фонд Тимченко перечислил нам 5 миллионов рублей.

Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан