Фонд Тимченко подарил медикам Башкирии 20 тыс защитных костюмов

20 тысяч костюмов – это только маленькая толика того, что, возможно, поспособствует защите наших врачей, социальных работников. И это первая помощь. Вторая в том, что фонд Тимченко перечислил нам 5 миллионов рублей.

Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан