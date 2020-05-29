Фонд Тимченко подарил медикам Башкирии 20 тыс защитных костюмов

Защитные костюмы, респираторы, перчатки и бахилы. Сегодня Фонд Геннадия Тимченко доставил 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты в уфимский склад «Башфармации».
Общая сумма помощи от российского миллиардера составляет 45 миллионов рублей. Выделенные бизнесменом деньги пойдут на поддержку врачей, некоммерческих организаций и волонтеров. Республика вошла в девятку регионов, которым помог фонд Геннадия Тимченко.
В Общественный фонд развития Уфы будут поступать заявки, после которых средства защиты будут передавать в больницы и социальные учреждения.