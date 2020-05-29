Жители Башкирии смогут увидеть уникальное природное явление

В июне жителям Башкирии удастся увидеть уникальное природное явление. 21 числа произойдёт частичное солнечное затмение. Уфимский планетарий рассказал, когда стоит наблюдать за небом.
Начало затмения придется на 10:35, а в 11:19 наступит максимальная фаза затмения. Но уникальное явление не продлится долго. Уже в 12:05 Солнце снова покажется полностью.
Однако затмение можно и не заметить, если не знать о нём. Сотрудники планетария советуют взять на вооружение какой-нибудь предмет, чтобы точно увидеть затмение. Например, хорошо подойдет стекло, которое стоит закоптить свечкой с двух сторон. Также можно использовать фотопленку или рентгеновский снимок. Солнцезащитные очки использовать не стоит – можно получить ожог роговицы.
Фото: Интернет.