Жители Башкирии смогут увидеть уникальное природное явление

Если не повезет с погодой, то следующее затмение Солнца можно будет увидеть через год -10 июня, оно тоже будет частным. А вот полное затмение жители республики увидят только через 41 год, 20 апреля 2061 года. Тогда пройдет сто лет с последнего полного солнечного затмения, которое было 15 февраля 1961 года.

представитель планетария