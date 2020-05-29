В Башкирии назвали города, где больше всего больных коронавирусом

Стали известны новые данные по больным коронавирусом в городах Башкирии.

Традиционно на первом месте стоит Уфа. Здесь в больнице № 18 лежит сразу 147 больных с подтвержденным диагнозом. На втором месте - Нефтекамск, в котором находятся 74 зараженных человека.

На третьем месте - РКБ им. Куватова в Уфе, здесь находятся 70 человек. В столичной клинике БГМУ пациентов чуть меньше - 67 человек. В больнице № 8 в Уфе лежат 52 человека.

Далее начинаются города поменьше. Так, например, в Стерлитамаке в больнице № 2 и в городской больнице Салавата - по 44 человека в каждом госпитале. Более подробную информацию можно увидеть в нашей инфографике.