В Башкирии целая семья попала в больницу из-за коронавируса

В Салаватском районе госпитализировали целую семью из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает издание «На земле Салавата». Сейчас количество заболевших COVID-19 в районе достигает 8 человек.

Ранее в Месягутовскую ЦРБ села Ариево доставили медсестру из больницы Малояза. Вскоре в инфекционное отделение госпитализировали всю семью медицинского работника. На данный момент, у членов семьи взяты анализы на коронавирус.

Наличие инфекции подтвердилось у старшего сына медсестры. Также в больницу с диагнозом «вирусная пневмония» доставили сотрудника ОГИБДД Салаватского района. Мужчина работал в одном экипаже с мужем заболевшей медработницы.