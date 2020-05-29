Муж героини фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Стало известно о смерти знаменитого кинорежиссёра Самвела Гаспарова. Коронавирусом заразилась и его супруга.
Победить вирус 82-летний режиссёр не смог. Его супруга, сыгравшая роль Александры в фильме «Москва слезам не верит», также заразилась коронавирусом. О её состоянии пока информации почти нет.
Среди работ Гаспарова – «Капкан для киллера», «Без особого риска», «Ненависть», «Забудьте слово «смерть»», «Координаты смерти», . Родился он в Тбилиси 7 июня 1938 года. До начала своей карьеры писал рассказы и работал дальнобойщиком. В 1993 году Гаспаров организовал концерт Майкла Джексона в Москве.