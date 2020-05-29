Начинающие фермеры Башкирии смогут начать разводить ценную рыбу

В Башкирии начинающие фермеры смогут попробовать себя в разведении ценной рыбы. Например, толстолобика или белого амура. Это стало возможным благодаря конкурсу на гранты «Агростартап». Одним из первых себя в этом деле испытает Фанис Зубаиров из Ишимбайского района республики.
У него возникла идея серьёзно заняться рыбоводством год тому назад, когда он от друзей узнал, что в деревне Верхотор есть пруды, и раньше на этом месте существовал небольшой рыбхоз. Его это сильно заинтересовало. И он поехал посмотреть участки. Рабочие места тогда находились в плачевном состоянии, но фермер решил восстановить донные трубы, манахи, задвижки и даже мост. А общую площадь местности в 28 гектаров предприниматель смог оформить в аренду на 49 лет. В этом году Фанис уже планирует заполнить шесть прудов. Благодаря существенной поддержке государства он сможет разводить не только карпов, но и толстолобика, белого амура. По его словам, для них необходимы такие же условия. А пока главная цель рыболова – добиться максимально низкой цены на карпа для жителей республики – не более 180 рублей за килограмм.
Отметим, что финансирование «Агростартапа» осуществляется в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году в Башкортостане победителями стали 115 начинающих фермеров. А в этом году сельчане республики также смогут получить гранты «Агростартап» на общую сумму 266 млн рублей.