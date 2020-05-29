Начинающие фермеры Башкирии смогут начать разводить ценную рыбу

У него возникла идея серьёзно заняться рыбоводством год тому назад, когда он от друзей узнал, что в деревне Верхотор есть пруды, и раньше на этом месте существовал небольшой рыбхоз. Его это сильно заинтересовало. И он поехал посмотреть участки. Рабочие места тогда находились в плачевном состоянии, но фермер решил восстановить донные трубы, манахи, задвижки и даже мост. А общую площадь местности в 28 гектаров предприниматель смог оформить в аренду на 49 лет. В этом году Фанис уже планирует заполнить шесть прудов. Благодаря существенной поддержке государства он сможет разводить не только карпов, но и толстолобика, белого амура. По его словам, для них необходимы такие же условия. А пока главная цель рыболова – добиться максимально низкой цены на карпа для жителей республики – не более 180 рублей за килограмм.