«Самый красивый сорт в мире»: в Уфимском ботаническом саду расцвела сирень

Фиолетовые, пурпурные и розовые. В Уфимском
ботаническом саду цветет сирень. Здесь насчитывается 250 сортов, а общее
количество распустившихся составляет 100 видов.
В сирингарии цветы из Франции, Германии, Украины,
Белоруссии, России и других стран.
Считается
одним из самых красивых, самый красивый сорт в мире Красавица Москвы, который
вывел наш отечественный селекционер Леонид Алексеевич Колесников еще в далеком
1947 году. С тех пор она держит лидерские позиции в мире по уникальности и
декоративности.
Наталья Полякова, ведущий научный сотрудник Южно-уральского ботанического сада
Распустившиеся цветы сирени привлекают не только
любителей флоры. В эту пору она пользуется особым спросом и у фотографов.
Ботанический
сад вообще очень красивое место, здесь много сирени, сиреневый сад. Я решила
нарвать у себя на даче цветы и прийти сюда на фотосессию.
Ильмира Асадуллина
Охота
выйти погулять, посмотреть, как цветут наши растения, вот сейчас сирень. Аромат
ее. Подышать свежим воздухом. Потому что сколько сидели на самоизоляции. Охота
выйти погулять.
Марина и Дмитрий Савины