«Самый красивый сорт в мире»: в Уфимском ботаническом саду расцвела сирень

Считается одним из самых красивых, самый красивый сорт в мире Красавица Москвы, который вывел наш отечественный селекционер Леонид Алексеевич Колесников еще в далеком 1947 году. С тех пор она держит лидерские позиции в мире по уникальности и декоративности.

Наталья Полякова, ведущий научный сотрудник Южно-уральского ботанического сада