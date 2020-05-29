«Башкирия очень привлекательна»: в Ростуризме оценили российские курорты

Глава Ростуризма Зарина Догузова на онлайн-встрече с депутатами Госдумы сообщила, что пока нет необходимости возобновлять летние туры за границу. Основной упор лучше сделать на отдых внутри страны.

Конечно, никто не будет запрещать туристам ездить отдыхать за границу. Границы откроют только в том случае, если безопасности россиян не будет ничего угрожать. По мнению главы Ростуризма, в этом году будет особенно популярным санаторно-курортный отдых. Поэтому ведомство намерено показать жителям страны малоизвестные направления: Башкория, Санкт-Петербург, Калининградская область.

У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане Зарина Догузова, глава Ростуризма