Последний звонок онлайн: как школьники Башкирии завершили учебный год 2020

Выпускные в Башкортостане пройдут традиционно, если республика к концу июня выйдет на третий этап снятия ограничений. А вот последние звонки прошли всё-таки онлайн. Формат уникальный для такого праздника. Несмотря на то, что школьники остались дома, выпускники надели костюмы, девушки повязали банты и надели фартуки.

Обычно в это время актовый зал был украшен шариками и ленточками, звучала громкая музыка и смех выпускников. А ещё у 94-го лицея каждый последний звонок не повторяет предыдущий, в этом году школьники выбрали стилистику «Крёстного отца». Но в итоге выбор сделало всё-таки время. Тема точно неповторимая: «Самоизоляция 2020».

Колокольчик в этом году не в руках первоклассницы, которая должна была сидеть на плече у выпускника. Вместо этого – флэшмоб. А совместные фотографии онлайн. Не вживую, а на экране монитора одноклассники в лентах с надписью «Выпускник 2020». Многие наряды готовили за несколько месяцев до заветного дня.

В прямом эфире – слова благодарности от выпускников и воспоминания из школьной жизни. Последний звонок провести всё-таки планируют, но позже, когда пандемия завершится.

Я сегодня говорила ребятам, что нужно спокойно провести этот день, не надо появляться на улице лишний раз. Нужно понять, чтобы не зря были два месяца этих пройденных испытаний. Наталья Асеева, директор лицея № 94

Кроме того, очное празднование последнего звонка 29-го мая в этом году грозит увольнением директорам учебных заведений. Соответствующее заявление сделал сегодня Глава республики на оперативном совещании. Но, несмотря на запрет, уже традиционный в этот день сухой закон не отменили. Опять же для того, чтобы не допустить массовых гуляний и тем самым предотвратить новые вспышки заболеваний.

Объявление повесили с понедельника. Покупатели наши реагируют спокойно. Залия Талипова, директор магазина сети «Байрам»

Даже при желании алкоголь продать не смогли бы – система не пробивает товар. На экране кассы соответствующая надпись. За нарушение сухого закона – штраф. Должностные лица за проданную бутылку вина заплатят минимум 20 тысяч рублей, юридические – до 300 тысяч. При этом алкогольная продукция будет изъята. Не вправе торговать горячительными напитками теперь и псевдокафе, иначе – лишение лицензии.

На улицах Уфы сегодня парни и девушки в красных лентах в основном по парам. Алина вышла на прогулку с другом, фартук и банты – на память ради фотографий.