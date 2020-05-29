Последний звонок онлайн: как школьники Башкирии завершили учебный год 2020

Выпускные в Башкортостане пройдут традиционно, если республика к концу июня выйдет на третий этап снятия ограничений. А вот последние звонки прошли всё-таки онлайн. Формат уникальный для такого праздника. Несмотря на то, что школьники остались дома, выпускники надели костюмы, девушки повязали банты и надели фартуки.
Обычно в это время актовый зал был украшен шариками и ленточками, звучала громкая музыка и смех выпускников. А ещё у 94-го лицея каждый последний звонок не повторяет предыдущий, в этом году школьники выбрали стилистику «Крёстного отца». Но в итоге выбор сделало всё-таки время. Тема точно неповторимая: «Самоизоляция 2020».
Колокольчик в этом году не в руках первоклассницы, которая должна была сидеть на плече у выпускника. Вместо этого – флэшмоб. А совместные фотографии онлайн. Не вживую, а на экране монитора одноклассники в лентах с надписью «Выпускник 2020». Многие наряды готовили за несколько месяцев до заветного дня.
В прямом эфире – слова благодарности от выпускников и воспоминания из школьной жизни. Последний звонок провести всё-таки планируют, но позже, когда пандемия завершится.
Кроме того, очное празднование последнего звонка 29-го мая в этом году грозит увольнением директорам учебных заведений. Соответствующее заявление сделал сегодня Глава республики на оперативном совещании. Но, несмотря на запрет, уже традиционный в этот день сухой закон не отменили. Опять же для того, чтобы не допустить массовых гуляний и тем самым предотвратить новые вспышки заболеваний.
Даже при желании алкоголь продать не смогли бы – система не пробивает товар. На экране кассы соответствующая надпись. За нарушение сухого закона – штраф. Должностные лица за проданную бутылку вина заплатят минимум 20 тысяч рублей, юридические – до 300 тысяч. При этом алкогольная продукция будет изъята. Не вправе торговать горячительными напитками теперь и псевдокафе, иначе – лишение лицензии.
На улицах Уфы сегодня парни и девушки в красных лентах в основном по парам. Алина вышла на прогулку с другом, фартук и банты – на память ради фотографий.
Выпускные в этом году Министерство просвещения, как и последние звонки, рекомендует провести онлайн. Дата назначена на 27 июня. Однако есть оговорка: регионы, которые к этому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, смогут отметить праздник традиционно – с шариками и совместными фотографиями.