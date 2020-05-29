В Уфе дали имена птенцам сапсана, рожденным на крыше банка

Уфимских птенцов сокола-сапсана закольцевали. Победа, Батыр, Агидель и Май – такие имена получили пернатые, которых обнаружили на крыше уфимской высотки-банка.

Напомним, на свет 4 птенца появились еще в начале мая. На крыше банка сапсаны вьют гнездо вот уже 5 лет. В этом году любой желающий мог следить за высиживанием яиц благодаря трансляции в интернете.