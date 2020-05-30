В Башкирии за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом

В Башкирии число заболевших коронавирусом снижаться пока не желает. Суточные показатели тоже практически остаются неизменными, колеблясь в районе 70-90 случаев. А за прошедшие сутки в республике выявлено 80 новых фактов заражения.

Таким образом, в Башкирии сегодня в общей сложности выявлено 3 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что ситуация почти неизменна уже с 14 мая. За этот период самый большой прирост за сутки был зафиксирован 17 мая.

Выписано в регионе 1 028 человек. Погибли 18 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.