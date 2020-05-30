В России общее число заболевших коронавирусом приближается к 400 тысячам

В России общее число заболевших почти приблизилось к 400 тысячам. Но РФ продолжает удерживаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первыми остаются США, а следом за ним – Бразилия.

За прошедшие сутки в России выявлено 8 952 новых факта заражения. Общее число подтвержденных фактов Covid-19 в стране составляет на 30 мая 396 575 человек. Число активных случаев, то есть тех, кто еще болеет – 224 551 пациент.

Выписано в России 167 469 человек. За сутки от болезни излечились 8 212 пациентов. Погибших в стране – 4 555, из них 181 случай закончился трагедией за последние 24 часа.