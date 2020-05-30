Создание детского онкоцентра и встреча с волонтерами: итоги визита Михаила Мурашко в Уфу

После торжественной церемонии открытия Республиканского клинического инфекционного центра министр здравоохранения страны осмотрел другие, в том числе строящиеся медучреждения. Михаилу Мурашко показали новые корпуса онкоцентра, кардиологической больницы, а также ознакомили с деятельностью волонтеров. Кроме того, руководитель федерального ведомства поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии.
Высочайшая скорость и точность лучевой терапии – отличительная характеристика аппаратов. На вооружении республиканских онкологов эти линейные ускорители поступили год назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение». И, по словам главного радиолога Башкортостана, они позволяют проводить стереотаксическую радиохирургию ничуть не хуже, чем в мировых клиниках.
Михаил Мурашко и Радий Хабиров также ознакомились с ходом строительства нового корпуса онкодиспансера, который планируется ввести в эксплуатацию уже этим летом. В новом девятиэтажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, а также профильные отделения.
Очевидно не менее масштабная стройка намечается и на базе РДКБ. Министр здравоохранения России поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Проектные работы уже завершены.
Возможность привлечения федерального софинансирования Радий Хабиров и Михаил Мурашко обсудили на территории Республиканского кардиоцентра. В прошлом году здесь стартовала реконструкция. Она предусматривает строительство нового хирургического корпуса площадью более 32 тысяч кв. м, а также реновацию существующих помещений.
В завершение своего рабочего визита в Уфу министр здравоохранения встретился со студентами Башкирского медуниверситета. Михаилу Мурашко рассказали о работе волонтеров вуза. С началом пандемии здесь был создан колл-центр.
А это уже вопрос от студента Медуниверситета, который находится сейчас в «красной зоне» клиники БГМУ: «Скажите, когда появится вакцина от COVID-19?» Отвечает в режиме телеконференции министр здравоохранения России. По его словам, сейчас в разработке находятся пять наиболее перспективных вакцин. Прежде чем наладить их массовое производство, необходимо провести клинические испытания. А они начнутся в ближайшее время. В целом по итогам визита Михаил Мурашко высоко оценил систему здравоохранения нашей республики.
Глава Минздрава отметил, что финансирование здравоохранения не сократится ни на один рубль, даже наоборот. К примеру, в 2020 в 2,5 раза увеличены закупки лекарств для лечения раковых заболеваний. В свою очередь Радий Хабиров подытожил: увлекшись борьбой с коронавирусом, мы не должны упустить из виду другие болезни.