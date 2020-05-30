Создание детского онкоцентра и встреча с волонтерами: итоги визита Михаила Мурашко в Уфу

После торжественной церемонии открытия Республиканского клинического инфекционного центра министр здравоохранения страны осмотрел другие, в том числе строящиеся медучреждения. Михаилу Мурашко показали новые корпуса онкоцентра, кардиологической больницы, а также ознакомили с деятельностью волонтеров. Кроме того, руководитель федерального ведомства поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии.

Высочайшая скорость и точность лучевой терапии – отличительная характеристика аппаратов. На вооружении республиканских онкологов эти линейные ускорители поступили год назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение». И, по словам главного радиолога Башкортостана, они позволяют проводить стереотаксическую радиохирургию ничуть не хуже, чем в мировых клиниках.

Технологии позволяют щадить сердце, коронарные артерии и проводить лучевое лечение в соответствии с главным принципом радиационной онкологии – подведение оптимальной дозы к патологическому очагу с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей. Фагим Муфазалов, заведующий отделом радиационной онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера

Михаил Мурашко и Радий Хабиров также ознакомились с ходом строительства нового корпуса онкодиспансера, который планируется ввести в эксплуатацию уже этим летом. В новом девятиэтажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, а также профильные отделения.

Очевидно не менее масштабная стройка намечается и на базе РДКБ. Министр здравоохранения России поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Проектные работы уже завершены.

Возможность привлечения федерального софинансирования Радий Хабиров и Михаил Мурашко обсудили на территории Республиканского кардиоцентра. В прошлом году здесь стартовала реконструкция. Она предусматривает строительство нового хирургического корпуса площадью более 32 тысяч кв. м, а также реновацию существующих помещений.

В завершение своего рабочего визита в Уфу министр здравоохранения встретился со студентами Башкирского медуниверситета. Михаилу Мурашко рассказали о работе волонтеров вуза. С началом пандемии здесь был создан колл-центр.

Основная наша деятельность здесь, в колл-центре – это именно принятие и обработка заявок и доставка необходимых продуктов, медикаментов. Но помимо этого, наши волонтеры сейчас находятся в больницах. Кто-то работает в ковид-госпиталях. Наркиза Вильданова, руководитель волонтерского центра БГМУ

А это уже вопрос от студента Медуниверситета, который находится сейчас в «красной зоне» клиники БГМУ: «Скажите, когда появится вакцина от COVID-19?» Отвечает в режиме телеконференции министр здравоохранения России. По его словам, сейчас в разработке находятся пять наиболее перспективных вакцин. Прежде чем наладить их массовое производство, необходимо провести клинические испытания. А они начнутся в ближайшее время. В целом по итогам визита Михаил Мурашко высоко оценил систему здравоохранения нашей республики.

Здесь доступны самые современные методы лечения: и хирургические, и радиотерапевтические, лучевые – всевозможные методы лечения. И хочу сказать: здесь высокая профессиональная школа врачей-инфекционистов, химиотерапевтов, кардиологов. Поэтому, на мой взгляд, республика имеет весьма достойный уровень на фоне всей страны и в целом в мире. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России