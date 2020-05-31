Стала известна личность мужчины из Башкирии, спасшего двоих тонущих в реке детей

Купание в реке Ашкадар для двух маленьких мальчиков чуть не закончилось трагедией. Ребята, по словам спасателей, решили поплавать в небезопасном для этого месте. К счастью, детям помог выбраться из воды 36-летний житель Стерлитамака Вадим. О нем стало известно изданию "Стерлитамакский рабочий".
Все произошло 27 мая. Вадим гулял со своей семьей на пляже: с женой и двумя детьми. Мужчина услышал крики мальчика с просьбой помочь его другу, которого унесло течением. Ни секунду не колеблясь Вадим нырнул в реку и вытащил ребенка из воды. Как окажется позже, мужчина в тот день спасет не одну жизнь.
Сейчас ни мальчикам, ни Вадиму не угрожает опасность. Разве что герой приболел. Из-за холодной воды и сильного ветра в тот день он простудился и теперь Вадим лежит с температурой.