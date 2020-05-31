Стала известна личность мужчины из Башкирии, спасшего двоих тонущих в реке детей

В тот день мы всей семьёй были на пляже. Нет, не купались: наш восьмилетний сын был у воды, муж – чуть поодаль с годовалой дочкой. В реке плескались мальчишки. Мы услышали, как один из них зовёт на помощь: его друга увлекло течение, он не мог выплыть. Муж оставил мне дочку и бросился в воду. Он вытащил ребёнка на другой берег. Потом начал тонуть другой мальчик. Муж кричал, чтобы позвали спасателей, я тоже кричала. Спасатели успели: они вытащили из воды тонущего ребёнка и забрали мальчика, которого спас Вадим. Я горжусь своим мужем. Надеюсь, наш сын тоже вырастет мужчиной, который никогда не оставит другого человека в беде.

Анжела, жена Вадима