Стала известна личность мужчины из Башкирии, спасшего двоих тонущих в реке детей

Купание в реке Ашкадар для двух маленьких мальчиков чуть не закончилось трагедией. Ребята, по словам спасателей, решили поплавать в небезопасном для этого месте. К счастью, детям помог выбраться из воды 36-летний житель Стерлитамака Вадим. О нем стало известно изданию "Стерлитамакский рабочий".

Все произошло 27 мая. Вадим гулял со своей семьей на пляже: с женой и двумя детьми. Мужчина услышал крики мальчика с просьбой помочь его другу, которого унесло течением. Ни секунду не колеблясь Вадим нырнул в реку и вытащил ребенка из воды. Как окажется позже, мужчина в тот день спасет не одну жизнь. 

В тот день мы всей семьёй были на пляже. Нет, не купались: наш восьмилетний сын был у воды, муж – чуть поодаль с годовалой дочкой. В реке плескались мальчишки. Мы услышали, как один из них зовёт на помощь: его друга увлекло течение, он не мог выплыть. Муж оставил мне дочку и бросился в воду. Он вытащил ребёнка на другой берег. Потом начал тонуть другой мальчик.  Муж кричал, чтобы позвали спасателей, я тоже кричала. Спасатели успели: они вытащили из воды тонущего ребёнка и забрали мальчика, которого спас Вадим. Я горжусь своим мужем. Надеюсь, наш сын тоже вырастет мужчиной, который никогда не оставит другого человека в беде.

Анжела, жена Вадима

Сейчас ни мальчикам, ни Вадиму не угрожает опасность. Разве что герой приболел. Из-за холодной воды и сильного ветра в тот день он простудился и теперь Вадим лежит с температурой. 