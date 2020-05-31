Стало известно, кому в первую очередь выплатят 10 тысяч на ребенка в Башкирии

Кроме того, 2 июня денежные средства будут направлены семьям, подавшим заявление с 23 по 29 мая. В случае отказа в предоставлении выплат родители получат соответствующее уведомление. Причиной отказа, по данным ПФР, может стать факт проживания за пределами России или наличие иностранного гражданства.