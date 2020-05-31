Стало известно, кому в первую очередь выплатят 10 тысяч на ребенка в Башкирии

С завтрашнего дня, 1 июня, начнутся единоразовые выплаты на ребенка до 15 лет включительно. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей. О том, кому в первую очередь придут деньги рассказали в Пенсионном фонде России.
Денежную поддержку получат сначала те, кто подал заявление на пособие до 22 мая включительно. Таких семей в России 10 млн. В целом же, на льготы рассчитывают 15 млн детей.
Кроме того, 2 июня денежные средства будут направлены семьям, подавшим заявление с 23 по 29 мая. В случае отказа в предоставлении выплат родители получат соответствующее уведомление. Причиной отказа, по данным ПФР, может стать факт проживания за пределами России или наличие иностранного гражданства.