Михаил Мурашко поддержал создание в Уфе центра детской онкологии и гематологии

Я докладывал Михаилу Альбертовичу, что у нас есть такая программа: мы за выявление онкозаболевания в ходе первичного звена выплачиваем 5 тысяч рублей врачам. И по факту мы даже посчитали, что все те деньги, которые платит бюджет республики, они порой стоит лечение двух или пяти онкобольных. Потому что это тяжелое лечение. Поэтому наш министр вышел к нам с предложением даже увеличить эти выплаты, и мы вполне готовы это рассматривать. Может, это будет очень эффективной нормой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан