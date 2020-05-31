Михаил Мурашко поддержал создание в Уфе центра детской онкологии и гематологии

Министр здравоохранения России поддержал инициативу создания в Уфе республиканского центра детской онкологии и гематологии. Его планируют возвести на базе РДКБ.
Михаилу Мурашко показали одно из ведущих учреждений, которое оказывает медицинскую помощь детям. Кроме того, уже этим летом пациентов сможет принять новый корпус республиканского онкоцентра. В новом девятиэтажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, а также профильные отделения. Глава Минздрава отметил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, финансирование здравоохранения не сократится ни на рубль, а даже наоборот. К примеру, в 2020 для лечения онкологических заболеваний в 2,5 раза увеличены закупки лекарств.
Возможность привлечения федерального софинансирования Радий Хабиров и Михаил Мурашко обсудили на территории республиканского кардиоцентра. На сегодня здесь выполняется порядка 20 тысяч операций, из них более 5 тысяч - по программам оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году стартовала реконструкция, которая предусматривает строительство нового хирургического корпуса, а также реновацию существующих помещений.
В завершении своего рабочего визита Мурашко побывал в колл-центре БГМУ, где встретился с волонтерами. Он поблагодарил студентов, отметив, что их помощь многое значит в этот непростой период.