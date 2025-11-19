В Уфе хирург-онколог получил награду «Золотой скальпель»

Высшую награду Ассоциации хирургов вручили заведующему онкологическим отделением клиники БГМУ Марату Урманцеву за проведение сложнейшей операции по удалению рака почки с осложнениями, за что его и номинировали на звание «Хирург года».

Самое страшное для этого 70-летнего пациента с диагнозом «рак простаты» уже позади. Пока он находился под наркозом на операционном столе, хирург Марат Урманцев ювелирно удалил у мужчины злокачественную опухоль. Стать врачом и помогать людям он решил ещё в школе, после окончания которой успешно поступил в БГМУ.

И теперь благодаря Марату Урманцеву он стал ещё выше. В его руки попал пациент с диагнозом «рак почки» уже на той стадии, когда сама опухоль перешла на нижнюю полую вену – один из важнейших сосудов в организме человека. Операция высочайшего уровня сложности прошла успешно, за что хирурга номинировали на «Золотой скальпель».

Церемония прошла во дворце культуры «Медик» Республиканской клинической больницы. В зале собрались лучшие врачи и медработники со всего региона. За профессиональные достижения они были отмечены дипломами Ассоциации хирургов Башкортостана. А обладателем «Золотого скальпеля» заслуженно стал Марат Урманцев. И, по словам специалиста, для него это аванс перед очередными достижениями.