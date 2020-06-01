В Башкирии выявлено более 3,3 тысяч зараженных коронавирусом

В министерстве здравоохранения Башкирии озвучили новые данные по коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено ещё 77 человек с COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 3337 пациентов с коронавирусом.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, отметил, что за прошедшие выходные отмечается динамика снижения заразившихся коронавирусной инфекцией. Самая многочисленная возрастная группа среди заразившихся – пациенты до 50 лет. На стационарном лечении в больницах республики находятся 958 пациентов, среди которых в удовлетворительном состоянии 247 человек, в состоянии средней тяжести – 666, в тяжелом – 45. Аппараты ИВЛ требуются только 9 пациентам с коронавирусом.

На амбулаторном лечении, то есть дома, находятся 1223 человека в подтвержденным COVID-19. За время пандемии полностью выздоровели 1138 человек. Количество летальных исходов не увеличилось.