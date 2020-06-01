У актрисы Елены Воробей обнаружили коронавирус

По словам Елены, о своём диагнозе она узнала ещё три дня тому назад. В первое время она не хотела сообщать об этом из-за «глупых страхов». Серьёзных симптомов не было, пишет Воробей. Она чувствовала лёгкое недомогание, кашель. Сейчас её состояние лучше, но всё ещё не стабильное.