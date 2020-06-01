У актрисы Елены Воробей обнаружили коронавирус

Известная в России артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграм.
По словам Елены, о своём диагнозе она узнала ещё три дня тому назад. В первое время она не хотела сообщать об этом из-за «глупых страхов». Серьёзных симптомов не было, пишет Воробей. Она чувствовала лёгкое недомогание, кашель. Сейчас её состояние лучше, но всё ещё не стабильное.
Актрисе предстоит пройти обследование по компьютерной томографии. После обследования станет известно, насколько у звезды распространилась болезнь.
Елена дала советы таким же заболевшим. Не сбивать температуру, сразу обратиться к врачу и пить много жидкости. Всё остальное – индивидуально у каждого человека в зависимости от организма, говорит Воробей.