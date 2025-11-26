Жители Уфы обнаружили в квартире метровую змею

25 ноября жители Уфы обнаружили в своей квартире необычного гостя. О случившемся рассказали в Управлении гражданской защиты.

Жильцы дома по улице Интернациональной обратились к спасателям с заявлением, что в их квартиру заползла змея. Первым незваную гостью обнаружил кот. Хозяйка решила, что питомец играет с цветной тряпкой, но вскоре быстро поняла, что хозяйственный предмет живой.