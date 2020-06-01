В России снова выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные об эпидемиологической ситуации в России. За сутки в стране выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии выявлено 410 878 человек с COVID-19.

Второй день подряд суточное количество зарегистрированных случаев превышает 9 тысяч. Одновременно в России болеют 234 146 человека. Единственный регион, в котором не выявлено ни одного случая заболевания, — Чукотский автономный округ.

За сутки выздоровели 3994 человека с коронавирусом (за всё время – 175 877). Смертью закончились 162 случая заболевания (за всё время – 4855).