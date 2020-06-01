В Башкирии назвали дату открытия детских лагерей

Сегодня, 1 июня, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал, когда планируется открытие детских лагерей. График сильно зависит от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Первыми апробационные мероприятия начнут детские санатории и оздоровительные лагеря. 8 июня начнется подготовка к открытию, а принять ребят такие учреждения смогут уже 15 июня. А с 22 числа подготовка к открытию начнётся в загородных и пришкольных лагерях, а также в лагерях труда и отдыха. В июле все летние учреждения будут готовы встретить гостей.