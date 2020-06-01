В Башкирии назвали дату открытия детских лагерей

Сегодня, 1 июня, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал, когда планируется открытие детских лагерей. График сильно зависит от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Первыми апробационные мероприятия начнут детские санатории и оздоровительные лагеря. 8 июня начнется подготовка к открытию, а принять ребят такие учреждения смогут уже 15 июня. А с 22 числа подготовка к открытию начнётся в загородных и пришкольных лагерях, а также в лагерях труда и отдыха. В июле все летние учреждения будут готовы встретить гостей.

По мнению Радия Хабирова, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет начать работу лагерей намного раньше запланированной даты.

Мы предполагали, что откроем лагеря 13 июля. Сейчас ситуация показывает, что мы можем «замахнуться» и на 1 июля. Но если эпидситуация будет не стабильной, этого не будет. 1 июля — рабочая версия. Все зависит от выполнения нашими жителями всех требований.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Интернет.