В Уфе 1 июля заработает фонтан «Танцующие журавли»

Сегодня, 1 июня, в Уфе запустили фонтаны. Всего в городе их 21. Обычно фонтанировать они начинают 1 мая, но из-за эпидемиологической ситуации запустили на месяц позже.
Горожане уже заполнили площади, где работают гидротехнические сооружения. Фотографироваться, гулять, отдыхать на скамейках не запрещено, главное - не забывать о социальной дистанции.
В десять утра одна из главных городских достопримечательностей начинает бить ключом. Уже с утра фонтан «Семь девушек» стал местом притяжения горожан. Первый запуск в этом году многие стараются запечатлеть на камеру.
Электронное сердце фонтана находится под землей. Каждое утро в десять часов гидротехническое сооружение будет запускаться автоматически и работать до полуночи. В программе сразу забивают параметры для подсветки и музыкального сопровождения.
Подготовка к запуску фонтана начинается за месяц. Сюда входит помывка гранитных и мраморных поверхностей, очистка декоративных элементов, продувка коммуникаций и другое. Фонтаны города обычно начинают работать 1 мая. В этом году из-за эпидемиологической ситуации пришлось отложить запуск на месяц.
Всего в скверах и площадках Уфы работает 21 фонтан. Люди соскучились по прогулкам и хорошей погоде. Запуск фонтанов стал еще одним поводом выйти на улицу с фотокамерой. Главное – не забывать соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
В скором времени в городе появится еще один фонтан. Композиция «Танцующие журавли» вернется на площадь рядом с Гордским дворцом культуры в сквер, который был закрыт на ремонт более 10 лет назад. Запечатлеть фотографии на фоне нового фонтана горожане и гости города смогут уже 1 июля.