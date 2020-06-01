В Уфе 1 июля заработает фонтан «Танцующие журавли»

Сегодня, 1 июня, в Уфе запустили фонтаны. Всего в городе их 21. Обычно фонтанировать они начинают 1 мая, но из-за эпидемиологической ситуации запустили на месяц позже.

Горожане уже заполнили площади, где работают гидротехнические сооружения. Фотографироваться, гулять, отдыхать на скамейках не запрещено, главное - не забывать о социальной дистанции.

В десять утра одна из главных городских достопримечательностей начинает бить ключом. Уже с утра фонтан «Семь девушек» стал местом притяжения горожан. Первый запуск в этом году многие стараются запечатлеть на камеру.

Электронное сердце фонтана находится под землей. Каждое утро в десять часов гидротехническое сооружение будет запускаться автоматически и работать до полуночи. В программе сразу забивают параметры для подсветки и музыкального сопровождения.

Есть программа специальная. Через эту программу уже запускается песня. Статический режим, когда фонтан просто работает. Полачаса играет музыка. Играет в 13:00, 19:00, 21:00 и 23:00. Юрий Шварёв, инженер

Подготовка к запуску фонтана начинается за месяц. Сюда входит помывка гранитных и мраморных поверхностей, очистка декоративных элементов, продувка коммуникаций и другое. Фонтаны города обычно начинают работать 1 мая. В этом году из-за эпидемиологической ситуации пришлось отложить запуск на месяц.

Чтобы уменьшить элемент скопления людей, администрацией города пришлось сдвинуть на месяц дату запуска фонтанов. До более стабильной ситуации. Это одна из наших достопримечательностей. Радость для горожан. Переходный этап с весны на лето. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» г.Уфы

Всего в скверах и площадках Уфы работает 21 фонтан. Люди соскучились по прогулкам и хорошей погоде. Запуск фонтанов стал еще одним поводом выйти на улицу с фотокамерой. Главное – не забывать соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.