В Уфе открылся ресурсный центр по профилактике детского травматизма

«Безопасная дорога детства». В Уфе в Международный день защиты детей открылся региональный ресурсный центр по профилактике детского травматизма.

Гостям мероприятия продемонстрировали мобильный автофургон, позволяющий развернуть настоящий автогородок, будь то в детском саду, школе или в любом уголке республики. Комплекс содержит также медиатеку, электронные тренажеры, светофоры, дорожные знаки, тренажеры по изучению оказания первой̆ помощи пострадавшим в ДТП.