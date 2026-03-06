В Уфе состоялась конференция, посвященная профилактике кибермошенничества

Только за прошлый год жители республики отдали аферистам более 3,5 млрд рублей. Причем все чаще жертвами обмана становятся дети и подростки, особенно поклонники компьютерных игр. Как не попасться на удочку мошенников и на что важно обратить внимание родителям юных геймеров?

Развивают мышление и эрудицию, а значит, время проходит весело и с пользой. Все это настольные игры, за которыми девятилетний Демид и его мама Алеся Купцова нередко проводят свой досуг. Но на этом забавы для школьника не заканчиваются, ведь мальчик еще и поклонник виртуальных развлечений. Мама такому хобби не препятствует, но только с одним условием: всё должно быть в меру.

А еще Олеся Купцова всячески старается уберечь ребенка от интернет-мошенников. А потому с малых лет учит Демида с осторожностью относиться к любым заманчивым предложениям в сети. Схема обмана классическая: псевдовыгодное приобретение игровой валюты, обмен предметами, помощь в получении доната, или, говоря иначе, денежного вознаграждения. Причем валюты хоть и называются игровыми, приобретают их подростки за вполне реальные деньги.

Вопросы профилактики мошенничества среди детей и подростков накануне обсудили в Общественной палате республики. Для сокращения активности интернет-жуликов в Министерстве молодежной политики создали отряды волонтеров-кибердружинников. Только за прошлый год с их помощью было выявлено более 3,5 тыс. ссылок на источники противоправного контента.

Причем нередко после общения с мошенниками дети становятся не только жертвами, но и преступниками. В обмен на игровую валюту подросткам предлагают подзаработать. Например, сдать в аренду банковскую карту и переводить деньги через свой счет. Уголовная ответственность при таком легком заработке наступает уже с 16 лет. А потому родителям важно быть начеку.

Обучающие лекции проходят и в общеобразовательных учреждениях республики. Для примера используют реальные истории. 2 марта во всех школах и колледжах прошли «Разговоры о важном» на тему «Цифровой щит». Только в прошлом году в Госдуме приняли более десяти законов, направленных на защиту персональных данных. Это штрафы, запреты на потребительские кредиты, ограничение на владение сим-картами и другие.