В Москве от коронавируса скончался 71 человек

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончался 71 человек. Данные предоставлены столичным оперштабом. Как говорится в сообщении, у всех пациентов была подтверждена пневмония и положительный результат тестов на COVID-19.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве достигло 2624 пациентов Днем ранее было зафиксировано 76 смертей от коронавируса. В оперштабе напомнили, что при симптомах ОРВИ ни в коем случае не заниматься самолечением и незамедлительно вызвать на дом врача.