В Башкирии число зараженных коронавирусом приближается к 3,5 тысячам человек

Еще 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, на сегодняшний день, количество инфицированных достигло 3 409.

По данным регионального Минздрава, трети зараженных удалось излечиться от Covid-19. Общее число выздоровевших достигло 1 138. От инфекции умерли 18 человек за время эпидемии в регионе. За сутки новых случаев смертей не зафиксировано.