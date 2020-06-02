В Башкирии число зараженных коронавирусом приближается к 3,5 тысячам человек

Еще 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, на сегодняшний день, количество инфицированных достигло 3 409.
По данным регионального Минздрава, трети зараженных удалось излечиться от Covid-19. Общее число выздоровевших достигло 1 138. От инфекции умерли 18 человек за время эпидемии в регионе. За сутки новых случаев смертей не зафиксировано.
Всего в России 423 741 человек с диагнозом Covid-19. Выздоровели - 186 985, умерли - 5 037.