В Башкирии молодого парня осудили за призыв к свержению власти

Прокуратура Башкирии рассказала о вынесенном приговоре 27-летнему парню, который призывал к свержению власти. Мужчина оставлял экстремистские комментарии в социальных сетях.

Ещё в декабре 2018 года местный житель города Стерлитамака оставил в популярной социальной сети комментарий с призывом к насилию. В сообщении были яркие националистические высказывания, а также призыв к дестабилизации власти. Такие речи эксперты признали экстремистскими.

Молодой человек полностью признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год, а также запретил администрировать сайты 2 года. Приговор в силу не вступил.