Власти Башкирии обсудили вопросы комплексной застройки территорий

В Башкортостане в рамках комплексной застройки территорий планируется построить более 4 млн кв. метров жилья. Об этом говорили на еженедельном совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов республики. Опираясь на успехи прошлого года, перед регионом стоит задача сохранить динамику: план на 2026 год – 3,3 млн кв. метров.
Для достижения цели Андрей Назаров поручил профильному министерству совместно с администрациями усилить работу в первом полугодии. Отдельно было отмечено высокое качество работы с молодежью: по итогам 2025 года Башкортостан вошел в пятерку лучших субъектов Федерации, где проживает более миллиона молодых людей в возрасте до 35 лет.