Власти Башкирии обсудили вопросы комплексной застройки территорий

Для поддержания темпов строительства сформированы площадки с градостроительным потенциалом на 7,5 млн кв. м. В этом году приступаем к строительству инженерных сетей на территории Зауфимья. Это позволит в перспективе ввести более 12 млн кв. м жилья. За январь объем введенного жилья составляет 98 тыс. кв. метров.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан