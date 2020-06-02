Убийца педофила из Уфы рассказал, что придает ему сил

Владимира Санкина из Уфы обвиняют в убийстве педофила. Громкий случай, который обсуждала вся Россия, произошел в начале этого года. Мужчина избил до смерти пожилого мужчину за то, что он, по его Санкина, домогался двух несовершеннолетних мальчиков.
Сейчас уфимец ждет суда. Об этом в социальных сетях рассказал известный российский адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы Санкина бесплатно. Он назвал своего подзащитного "настоящим мужком".
Сам Владимир утверждает, что поступил по совести. Он уверен, на его месте каждый поступил точно так же.
Напомним, резонансное ЧП произошло в начале февраля 2020 года. О Владимире Санкине, который убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.