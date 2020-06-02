Стало известно, сколько заработали депутаты Башкирии за 2019 год

Депутаты из Башкирии за прошедший 2019 год заработали 1, 2 миллиарда рублей. Общая сумма указана в их декларациях доходов за прошлый год.
Сегодня в Башкирии всего числится 109 депутатов. Если вычислить средний доход в парламенте, то каждый депутат заработал за год 11, 1 миллионов рублей. Это 925,2 тысячи рублей в месяц.
К слову, доходы у всех депутатов разные. Самый большой доход составил 257 миллионов рублей, а самый скромный – 216 тысяч. Такая разница объясняется тем, что членам парламента, кроме руководящих лиц, разрешено заниматься предпринимательством или другой коммерческой деятельностью. Большая часть депутатов не получает зарплату. Единственные деньги, которые получают члены парламента, это выплаты на покрытие расходов, связанных с рабочей деятельностью.