Стало известно, сколько заработали депутаты Башкирии за 2019 год

Депутаты из Башкирии за прошедший 2019 год заработали 1, 2 миллиарда рублей. Общая сумма указана в их декларациях доходов за прошлый год.

Сегодня в Башкирии всего числится 109 депутатов. Если вычислить средний доход в парламенте, то каждый депутат заработал за год 11, 1 миллионов рублей. Это 925,2 тысячи рублей в месяц.