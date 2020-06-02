Жители Башкирии вновь отдохнут на два дня больше

В июле у жителей Башкирии будет на два выходных дня больше. Всего в следующем месяце в республике будет десять официальных выходных.

Один из дополнительных выходных связан с голосованием за поправки в Конституцию РФ. Мероприятие пройдёт 1 июля, следовательно, во всех субъектах страны этот день признан выходным. Президент России объявил этот день нерабочим с сохранением заработной платы.

А 31 июля отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. По традиции верующие отмечают его через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. При пятидневной рабочей неделе выходными будут 31 июля, 1 и 2 августа.