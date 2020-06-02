В Башкирии продлили прием заявок на участие в премии «Экспортер года»

В Башкирии было принято решение продлить прием заявок на участие в премии «Экспортер года». Сроки сместились до 15 июня. В премии могут поучаствовать представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также ИП.

Напомним, что Всероссийская премия «Экспортер года» была инициирована на самом высоком уровне - национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», утверждённым майским указом Владимира Путина.

В нынешнее непростое время, когда все мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, очень важно помнить о роли, которую играют экспортеры в экономике страны. Даже в условиях карантинных ограничений экспортеры демонстрируют значительные результаты. Поэтому нам важно отметить этот вклад на уровне государства

Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Так, до 15 июня свои заявки на участие в конкурсе могут подать экспортеры – индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса из всех восьми федеральных округов. Результаты за 2019 год оцениваются в 6 номинациях:

- Экспортер года в сфере промышленности;

- Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса;

- Экспортер года в сфере высоких технологий;

- Экспортер года в сфере услуг;

- Трейдер года;

- Прорыв года (только для МСП) и Новая география (только для крупного бизнеса).