В Башкирии продлили прием заявок на участие в премии «Экспортер года»

В нынешнее непростое время, когда все мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, очень важно помнить о роли, которую играют экспортеры в экономике страны. Даже в условиях карантинных ограничений экспортеры демонстрируют значительные результаты. Поэтому нам важно отметить этот вклад на уровне государства

Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»