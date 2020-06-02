В Башкирии продлили прием заявок на участие в премии «Экспортер года»

В Башкирии было принято решение продлить прием заявок на участие в премии «Экспортер года». Сроки сместились до 15 июня. В премии могут поучаствовать представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также ИП.
Напомним, что Всероссийская премия «Экспортер года» была инициирована на самом высоком уровне - национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», утверждённым майским указом Владимира Путина.
Так, до 15 июня свои заявки на участие в конкурсе могут подать экспортеры – индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса из всех восьми федеральных округов. Результаты за 2019 год оцениваются в 6 номинациях:
- Экспортер года в сфере промышленности;
- Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса;
- Экспортер года в сфере высоких технологий;
- Экспортер года в сфере услуг;
- Трейдер года;
- Прорыв года (только для МСП) и Новая география (только для крупного бизнеса).