В Башкирии продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО

Радий Хабиров подписал закон о продлении на 2025 год льгот по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. Соответствующее решение было принято Государственным Собранием – Курултаем РБ.

Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, действующая льгота освобождает граждан от уплаты налога за 2024 год. Согласно закону, право данную поддержку имеют ветераны и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. А также члены их семей: супруг (супруга), а для не состоящих в браке — родители (отец или мать).