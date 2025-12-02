В Башкирии продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО

Радий Хабиров подписал закон о продлении на 2025 год льгот по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. Соответствующее решение было принято Государственным Собранием – Курултаем РБ.

Фото №1 - В Башкирии продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО

Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, действующая льгота освобождает граждан от уплаты налога за 2024 год. Согласно закону, право данную поддержку имеют ветераны и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. А также члены их семей: супруг (супруга), а для не состоящих в браке — родители (отец или мать).

Льгота применяется к одному транспортному средству каждого типа на выбор владельца. Она распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, а также другую самоходную технику на пневматическом и гусеничном ходу.

