Профессор БашГАУ признан деканом года в общенациональной премии

Профессора из Уфы один за другим забирают звания лучших. Эдуард Хасанов стал деканом года в номинации «Технические науки» общенациональной премии Российского профессорского собрания. Он руководит факультетом механики и цифрового инжиниринга Башкирского государственного аграрного университета. Именно разработки студентов и аспирантов вуза активно используются в агропромышленном комплексе республики.

В лаборатории цифровых двойников быстро и качественно разрабатывают составляющие сельхозмашин. А еще выстраивают процесс уплотнения почвы, очистки зерна и не только. Используя современную модель, значительно сокращаются затраты и потери во время работы. Ею особенно гордится Эдуард Хасанов. Пойдя по стопам отца, он также посвятил жизнь развитию агропромышленного комплекса республики. И окончив родной факультет, даже возглавил его.

На факультете готовят специалистов с широкими знаниями в механике, агротехнике, цифровом инжиниринге, бережливом производстве и экологии. Так, например, аспиранты создали установку для предпосевной обработки зерновых, чтобы предотвратить болезни и появление вредителей при попадании семян в почву.

Используют в работе и искусственный интеллект, а еще систему бережливого производства и беспилотники. На основе БПЛА разработали платформу для определения четырех видов заболеваний пшеницы, опрыскивания и подкормки.

Под руководством Эдуарда Хасанова факультет достиг хороших показателей в программе «Приоритет-2030», появляются качественные разработки. Студенты получают гранты, а выпускники – хорошие должности в организациях региона. Эти показатели стали основой для получения профессором звания «Декан года».