Глава Минздрава Башкирии побывал в красной зоне инфекционной больницы

Чтобы решить судьбу двух тяжелых ковид-пациентов, Максим Забелин посетил красную зону Демской инфекционной больницы в Уфе. Министр здравоохранения обошел палаты и пообщался с больными коронавирусом.

Также министр поучаствовал в телемедицинской консультации. Кроме того, Забелину показали, в каких условиях живут сами медики. В комнатах установлены телевизоры, в свободное время персонал может заняться спортом в импровизированной фитнес-зоне.

Напомним, что городскую клиническую больницу Демского района переориентировали в инфекционку с начала пандемии. Сотрудники работают посменно по две недели.