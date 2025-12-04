Юрист из Башкирии служит в зоне СВО

Уроженец деревни Алексеевка Кармаскалинского района с позывным «Татра» служит в батальоне связи.

На службу в зону специальной военной операции он прибыл в январе 2023 года, начав ее механиком-водителем БМП в подразделении имени Шаймуратова. Три месяца назад боец стал командиром-электриком командно-штабной машины батальона связи.

За проявленное мужество и доблесть он уже дважды отмечен государственными наградами — медалями генерала Шаймуратова и Суворова.

В обычной жизни «Татра» — высококвалифицированный юрист. До подписания контракта он многие годы работал в информационно-консультационном центре администрации Архангельского района, занимался правозащитной деятельностью и консультациями.

По сей день он остаётся председателем Архангельского отделения Ассоциации юристов России, и к нему продолжают обращаться за юридической помощью.

Дома военнослужащего ждет его надежный тыл — семья, которая верит и надеется на его возвращение.

Как пишут в издании «Кармаскалинская новь», свой 50-летний юбилей в августе этого года «Татра» отметил на передовой. По его словам, этот день стал частью общего дела: четыре недели он вместе с сослуживцами находился на передовой, выполняя боевую задачу.

После отпуска боец вновь вернулся на службу. Он уверен, что его место — рядом с товарищами, а выполнение задач приближает общую Победу.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).