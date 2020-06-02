В Башкирии назвали суммы премий для медиков, заражённых коронавирусом

В министерстве здравоохранения РБ рассказали о том, как заразившемуся коронавирусом медику получить президентскую выплату. Эти деньги врачи смогут получить только после расследования случая заражения.

Если у медика подтвердится острое заболевание, он получит выплату в 68 811 рублей. Для этого заболевшему медработнику нужно обратиться к своему работодателю с устным либо письменным заявлением. Из медучреждения в Роспотребнадзор поступает экстренное оповещение. Далее устанавливается факт контакта заболевшего медика с пациентом. После этого соответствующие документы передаются в Фонд социального страхования.