Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

В мире все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. В скором времени в России начнется вакцинация от COVID-19.

По предварительным данным, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью. Об этом заявил зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что пока населению страны нужно научиться жить с учетом рисков, которые несет COVID-19.