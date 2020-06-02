Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

В мире все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. В скором времени в России начнется вакцинация от COVID-19.
По предварительным данным, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью. Об этом заявил зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что пока населению страны нужно научиться жить с учетом рисков, которые несет COVID-19.
Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло отметку в 423 тысячи пациентов. Из них на поправку пошли 189 тысяч человек. К сожалению, 5 037 пациентов скончались.