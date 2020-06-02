Глава Минздрава Башкирии навестил тяжелых больных коронавирусом

В республике оценили условия проживания медиков, которые борются с коронавирусом. Министр здравоохранения осмотрел сегодня помещения общежития при Демской инфекционной больнице. Руководство клиники постаралось сделать для врачей максимально-комфортные условия. Кроме того, Максим Забелин побывал и в так называемой «красной зоне».

Вот уже два месяца, с двухнедельными перерывами, они вынуждены занимать места своих пациентов в буквальном смысле. Однако медики не жалуются. Условия в больничной палате хоть и спартанские, необходимый минимум для проживания есть. В свое свободное время врачи отсыпаются либо общаются с родными.

У заведующего реанимационным отделением Виктора Пушкарева уже заканчивается второе двухнедельное дежурство. Перед уходом он вводит в курс дела своего сменщика, который добровольцем перевелся в инфекционную больницу из кардиоцентра.

Импровизированное общежитие обустроили на втором этаже Демской инфекционной больницы. Для занятия физкультурой в холле клиники поставили велотренажеры. Здесь все в шаговой доступности. Этажом выше – так называемая белая рабочая зона. Через шлюз в коридоре – отделение с зараженными пациентами. В режиме постоянной готовности находится и немедицинский персонал. Слесарь Николай Гиблов следит за техническим состоянием кислородных трубопроводов. По словам мужчины, приходить на работу порой приходится и ночью.

Тяжелые больные коронавирусом находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Кислородом их снабжают с таких станций. Только за 2 месяца в этой Демской инфекционной больнице было израсходовано свыше 700 подобных баллонов.

Персонал и пациентов сегодня навестил министр здравоохранения республики, который зашел в «красную зону» и пообщался с больными COVID-19. Визит Максима Забелина был также связан с судьбой двух тяжелых больных.

У них тяжелое поражение легких, имеется сопутствующий фон, поэтому мы решили с коллегами обсудить непосредственно у постели больного. А также дополнительно будем проводить телемедицинскую консультацию с федеральным центром о дальнейшей тактике лечения этих пациентов. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

COVID очень распространенная патология, COVID поражает не только здоровых, но и травматологических пациентов, онкологических и другой патологии. И как сопутствующее заболевание ухудшает их состояние. Фанил Шамигулов, главный врач Дёмского covid-госпиталя г. Уфы