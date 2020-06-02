В Уфе на стройках нашли грубые нарушения

В центре столицы проверили строительные площадки на соблюдение санитарных правил. По итогам осмотра на нескольких объектах обнаружили грубые нарушения. Одна из строек временно закрылась. Руководителям предприятий понадобилось несколько дней для устранения недочётов. Где и как преступили закон застройщики?

Температура 28,6. Ну теперь вас точно нужно везти в больницу. Понимаете? Артём Ковшов, заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре

В этом работнике жизнь едва теплится. Если, конечно, верить показателям прибора, чего делать, очевидно, не стоит. На входе температуру измеряют техническим термометром для бетона, и, несмотря на показатели в 25 или же 28 градусов, в журнале стабильно пишут 36,6. Рабочие живут в вагончиках по пять человек. Судя по спёртому запаху, уборку, и уж тем более дезинфекцию, здесь не проводили очень давно.

Как можно там находиться?! Там дышать нечем вообще! Артём Ковшов, заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре

В вагончиках нет холодильников. Хранить съестные припасы рабочие не брезговали на полу, рядом с обувью. Вместо антисептиков, которые должны быть на видном месте, где-то в углу стоит бутылка с непонятной жидкостью. А вот следующее нарушение может грозить руководству предприятия неприятностями. В одном из помещений уже несколько дней лежит строитель с признаками неизвестной болезни. По словам мужчины, он не может ходить, но звонить в скорую помощь никто не торопится.

Не лучше обстоят дела и на другой строительной площадке. По иронии судьбы, в этом предприятии температуру рабочим измерял охранник, у которого у самого инспекторы зафиксировали 38 градусов. Практически все сотрудники находятся на объекте без масок и перчаток. А прораб на просьбу открыть и показать вагончик, где трудящиеся питаются, сбежал.

За несколько месяцев в республике проверили уже более 500 объектов строительства, по выявленным недостаткам в суды направили 73 протокола. Но на этом работа инспекторов не заканчивается, объекты с нарушениями проверят повторно. Там уже начали их устранять.