Прокат электросамокатов в Уфе: как заказать, сколько стоит

В Уфе заработала служба проката электросамокатов. На транспорте можно не только доехать до нужного места, но и покататься. Правда, пока по Советскому и Кировскому районам города. Найти парковку с самокатами поможет приложение.

Этот транспорт заводится через приложение на смартфоне. Достаточно отсканировать QR-код, и ты уже водитель электросамоката. Права на этот транспорт не потребуются, но арендатору должно быть не меньше 18 лет.

Это удобно. Можно перемещаться из точки А в точку Б, куда тебе надо. Быстро. На электричестве работает, загрязнений никаких нет. Владимир Шевчук

Федеральная компания по прокату элекросамокатов в Уфе работает всего 5 дней. Но кикшеринг уже пришелся по душе даже людям почтенного возраста. Устройством легко управлять, а главное – доехать до места назначения можно без пробок. Узнать, где ближайшее парковочное место (их около 50 в городе) можно по карте в приложении после регистрации.

После проведения всех мероприятий ему доступна карта, где указаны парковки и самокаты. Самокаты в том числе показывают уровень заряда. Клиент всегда может спрогнозировать, как долго он может ездить. Или на короткую поездку. И выбрать себе подходящий самокат. Юрий Штоль, региональный партнер компании кикшеринга

Заряда у самоката хватает на 3 часа. К электричеству их подключают в сервисном центре – здесь же, кстати, они проходят санитарную обработку. Водитель может воспользоваться самокатом и затем оставить его на ближайшей парковке. Пока стоянки есть в Советском и Кировском районах Уфы. Стоимость услуги – 5 рублей за минуту, за старт еще 50. Деньги списываются с карты. Предусмотрен дополнительный расход в непредвиденных обстоятельствах.

В тех случаях, когда вовремя не успеваешь нажать рычаг тормоза, предусмотрена страховка в размере 35 рублей за одну поездку. От нее можно и отказаться. Однако следует помнить, что в случае ДТП, страховая компания возместит сумму ущерба в размере не более 100 тысяч рублей.