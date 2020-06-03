В Башкирии продолжаются поиски 20-летнего парня

В селе Толбазы Аургазинского района Башкирии пропал без вести 20-летний парень. Денис Фатыхов не выходит на связь с 24 мая. В тот день юноша ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы Дениса: рост около 167 см, телосложение у парня плотное, рыжие волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в олимпийку черного цвета, бело-зеленую тельняшку, трико темно-зеленого цвета, кроссовки.