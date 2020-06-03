Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

В мире продолжается пандемия COVID-19. Вирусолог Виктор Ларичев назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса. Об этом эксперт рассказал в интервью "Говорит Москва".
Оказалось, что наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 является строительный респиратор. Виктор Ларичев поделился, что такие респираторы фильтруют намного лучше. Они сделаны из материала, который задерживает пыль. Эксперт отметил, что пыль намного меньше капли.
В свою очередь, вирусолог отметил, что в борьбе с COVID-19 будет эффективна любая маска.