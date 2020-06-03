Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

В мире продолжается пандемия COVID-19. Вирусолог Виктор Ларичев назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса. Об этом эксперт рассказал в интервью "Говорит Москва".

Оказалось, что наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 является строительный респиратор. Виктор Ларичев поделился, что такие респираторы фильтруют намного лучше. Они сделаны из материала, который задерживает пыль. Эксперт отметил, что пыль намного меньше капли.

Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор - будет. Виктор Ларичев, вирусолог